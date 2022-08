Letojanni, rubano in chiesa: il parroco li... minaccia

È stato rubato, a Letojanni, il microfono della chiesa. In questi giorni il tempio di San Giuseppe viene infatti spesso lasciato aperto per consentire ai numerosi turisti di entrare per visitarlo o per pregare.

Nei giorni scorsi qualcuno si è introdotto e, approfittando dell’assenza di altre persone, è salito sull’ altare e ha preso di mira l’ impianto che consente di amplificare l’ audio durante le funzioni religiose.

A darne notizia ai fedeli stato il parroco, don Francesco Giacobbe, che ha parlato del gesto come di una ragazzata, probabilmente. Ma sempre ingiustificabile.

Il sacerdote ha quindi aggiunto un particolare importante. Grazie alla videosorveglianza interna ed esterna abbiamo visto chi stato. Vorremmo evitare di pubblicare lo spezzone di video in cui si vede tutta la dinamica del fatto e risalire immediatamente al colpevole. Il sacerdote ha quindi lanciato un appello al ladro. «Liberamente, tu che lo hai in tuo possesso, riportalo in chiesa!».

