Formazione per i seggi: la Prefettura di Messina in campo

Sarà firmato il 25 agosto, nella Biblioteca di Palazzo del Governo, il protocollo d’intesa per l’attivazione di approfonditi percorsi di formazione in materia elettorale destinati ai presidenti di seggio.

Una iniziativa di potenziamento formativo quanto mai opportuna in considerazione delle difficoltà e complicazioni registrate nell’ultima tripla tornata elettorale messinese dello scorso 12 giugno quando la contestualità di Amministrative, referendum nazionali e locale, unitamente ad altri fattori continenti, determinò anzitutto la necessità di provvedere in extremis a un centinaio di sostituzioni e poi soprattutto ritardi senza precedenti nello spoglio dei risultati elettorali per la composizione del Consiglio comunale. L’apprezzata iniziativa è stata assunta dalla Prefettura di Messina in sinergia con l’Università e con il Comitato dei Presidenti di Seggio costituitosi nel 2020 a Messina anche per il rafforzamento dei percorsi di formazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata