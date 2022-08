Ritrovato sano e salvo a Floresta il 26enne scomparso venerdì scorso

Dopo tre giorni di ricerche è stato ritrovato, sano e salvo, a Floresta oggi all’ora di pranzo Antonino Zingales, 26 anni, scomparso da Rocca di Caprileone venerdì scorso. Il giovane aveva con sé l’auto, una Fiat Bravo, con la quale si era allontanato e, non rientrando, era stata la sorella Valentina a lanciare l’allarme sui social sabato postando la foto e la targa della vettura. Dopo tre giorni di ricerche, avviate dai carabinieri della Stazione di Rocca di Caprileone con i loro colleghi di altre Stazioni, gli stessi militari hanno individuato il ragazzo a Floresta. Resta da chiarire il perché di questa breve fuga e cosa ha fatto il giovane in questi tre giorni. La notizia si è subito sparsa nel primo pomeriggio generando gioia e soddisfazione non solo a Rocca ma anche a Capo d’Orlando dove Antonino Zingales gestisce un panificio con la famiglia e a Brolo, centro di origine della madre.

