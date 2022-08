Rischi d’allagamento a Patti marina, via libera ai progetti

Si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi richiesta dal Comune per acquisire pareri e nullaosta necessari all'approvazione di due progetti esecutivi inerenti ai lavori di convogliamento delle acque meteoriche a monte di Patti Marina, con l’obiettivo di mitigare il rischio idraulico nella frazione balneare. In ballo 1,9 milioni di euro spalmati su due distinti progetti da circa 950 mila euro ciascuno, intercettati dalla precedente amministrazione comunale. Il primo riguarda interventi urgenti nel tratto compreso tra via Tenente Natoli e il torrente Montagnareale, finalizzati proprio all'eliminazione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fenomeni di allagamento della frazione. Il secondo progetto prevede invece alcuni lavori di convogliamento delle acque nel tratto compreso tra il torrente S. Venera e la via Tenente Natoli, sempre a monte di Patti Marina, al fine di creare un efficiente scudo idraulico nel tratto a est della via Zuccarello, a protezione delle vie Colombo e Vespucci. Tornando alla Conferenza dei Servizi, il nullaosta è stato concesso dal Polo Sicilia-Italgas (con la prescrizione di segnalare prima dell’avvio dei lavori le eventuali interferenze con le condotte gas e di indicare i provvedimenti che saranno adottati per evitare situazioni di rischio o di pericolo in fase realizzativa); Capitaneria di porto –Guardia Costiera di Milazzo (a patto che l’area demaniale marittima interessata e le aree limitrofe siano preservate da qualsiasi forma di inquinamento, ovvero prontamente bonificate nel rispetto della normativa); Ispettorato ripartimentale delle Foreste; Asp di Messina-Dipartimento di Prevenzione e Servizio di igiene pubblica del Distretto di Patti.

