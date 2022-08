Messina, violenta lite al "Muricello" tra due familiari. Sul posto polizia e 118

Violenta lite a piazza La Corte Cailler, per tutti i messinesi il Muricello. A venire alle mani, ma non si esclude che possano essere stati utilizzate armi o oggetti contundenti, due familiari. Le urla, durante lo scontro, si sono sentite in tutta la zona, sempre particolarmente trafficata. Uno dei due parenti è stato medicato sul posto dalle ambulanze del 118 che sono arrivate. A intervenire per riportare la calma, invece, sono stati gli agenti delle Volanti che ora stanno effettuando gli approfondimenti del caso. La lite è avvenuta in strada, ma, al momento nessuna persona è stata fermata.

