Collegamenti con le Eolie, Federalberghi chiede di prorogare gli orari estivi

Federalberghi Isole Eolie chiede all’assessore Marco Falcone di prorogare gli orari estivi dei collegamenti marittimi fino al 30 settembre.

Dal 4 settembre, in piena stagione turistica, infatti, le Eolie rischiano di subire il consueto primo taglio di corse. A farne le spese sarebbero la tratta da e per Palermo e due delle cinque corse che collegano le Eolie con Messina. “Le ripercussioni negative sul turismo eoliano sarebbero evidenti - evidenzia Christian Del Bono. Chiediamo, quindi, all’assessore Falcone di attivarsi per concedere una proroga dell’orario estivo sino, almeno al 30 settembre, per evitare di penalizzare i flussi di italiani e stranieri che hanno ripreso sensibilmente a visitare le isole minori, anche oltre i due mesi centrali di luglio e agosto”.

