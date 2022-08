Rubato motorino a Taormina, l'appello di Barbara: "Restituite il casco a mio figlio, è un ricordo del papà"

Apparentemente "solo" un "semplice" furto. Ma così non è stato. Perché quel motorino, che hanno rubato a Barbara, a Taormina, di fronte casa sua, in Via Wilhelm Von Gloden, in una zona, peraltro, recintata, ha un significato molto più profondo per la donna e per il suo bimbo: "Mi hanno rubato il motorino che avevo parcheggiato davanti casa, un vecchio Liberty 50, di colore grigio", ha detto Barbara, romana di nascita, ma ormai residente da anni a Taormina, che aggiunge: "Evito di esprimere quello che penso - afferma con dispiacere e con tanto rammarico - ma chiedo soltanto a chi l'ha rubato di restituirci il casco di Spiderman, che era nel bauletto del motorino. Mio figlio Filippo, che ha 8 anni, aveva comprato quel casco assieme a suo papà, che non c'è più".

Una vicenda triste, con Barbara che ha immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Taormina, assieme alla cognata: "Mio figlio - conclude Barbara - giustamente, vive di ricordi. Vive dei ricordi del padre, che porta nel suo cuore. Il motorino era un po' vecchietto, ma ancora molto utile a me e a mio figlio. Mi auguro solo che questa gente qualche sentimento ancora ce l'abbia e che almeno ci restituisca il casco, pensando a un bimbo di 8 anni che non ha più il papà. Ovviamente, abbiamo già denunciato l'accaduto".

E nella "Perla dello Jonio", intanto, si è attivata un'incredibile rete solidale. Sui "social", ma non solo. Con Taormina che si sta letteralmente mobilitando, con l'obiettivo di ritrovare quel caso di Spiderman. Per far tornare a sorridere il piccolo Filippo.

