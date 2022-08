Stromboli, evento eccezionale: 60 millimetri di pioggia in un'ora

Il 12 agosto a Stromboli, in un’ora, sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia e più della metà di questi in soli 15 minuti, tra le 5:45 e le 6:00. Il dato è stato rilevato dalla stazione meteorologica di Scari, gestita dall’Ingv con la collaborazione della locale associazione di promozione sociale “Attiva Stromboli”.

Per fare un paragone, che renda l’idea dell’intensità di questo evento, in soli 15 minuti è caduta la stessa quantità di pioggia che cade in media su Stromboli durante l’intero mese di maggio. Intanto nell’isola, per dare manforte agli abitanti e ai volontari, sono arrivati sedici alpini dal Veneto.

© Riproduzione riservata