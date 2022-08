Reggio, Caronte & Tourist ancora in amministrazione giudiziaria: scatta una terza proroga "rafforzata"

È stata prorogata di altri sei mesi l’amministrazione giudiziaria nei confronti della società "Caronte&Tourist Spa", che gestisce il servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina. Lo ha deciso la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei sostituti procuratori della Dda Stefano Musolino e Walter Ignazitto.

L'amministrazione giudiziaria è stata disposta nel gennaio 2021 e questa è la terza proroga perché «sulla scorta della relazione delle amministratrici giudiziaria, - è scritto nel provvedimento dei giudici - si evince la necessità di completare il programma di sostegno alla società amministrata, al fine di rimuovere le situazione di fatto e di diritto che, costituendo pericolo di infiltrazione criminale e di assoggettamento alle cosche di 'ndrangheta operanti nel territorio calabrese, hanno determinato la misura».

Per la prima volta il presidente del Tribunale Natina Pratticò ha stabilito non solo l’amministrazione giudiziaria della società di navigazione ma anche «l'esonero della governance aziendale dalla gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi». Il gruppo Franza, proprietario della Caronte, infatti è esonerato per i prossimi sei mesi dal gestire pure i «rapporti di cessione a terzi di beni e servizi aziendali». Di tutto si dovranno occupare gli amministratori giudiziari che assumeranno il controllo dei vari settori dell’azienda.

