Messina, in Galleria Vittorio Emanuele lavori finiti entro due mesi. E poi?

Nuova vita per la Galleria Vittorio Emanuele? Questo è l’obiettivo. I lavori presto saranno terminati, il resto lo dovranno fare gli imprenditori. Una settimana di pausa ferragostana per il cantiere che si sta occupando della manutenzione straordinaria, e poi la volata finale che porterà alla piena fruizione della struttura entro i prossimi due mesi. Questo è il cronoprogramma in valore assoluto. Ma qualche variante è ancora possibile.

Andiamo per ordine. Il restyling della Galleria era stato finanziato e avviato nel corso del 2021. A gennaio scorso, le opere esterne sulla copertura sono state concluse e si sarebbe dovuto passare agli interni. In concomitanza con le dimissioni di Cateno De Luca, però, il cantiere ha subito un grosso rallentamento. Quasi uno stop. Poi, di recente, la ripresa delle attività con gli ultimi ritocchi al tetto e con il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza che sono state tutte attivate.

Adesso è il momento dell’ultimo miglio. Si deve lavorare, recuperando il tempo perduto, alla pavimentazione, agli oblò e all’illuminazione degli interni. In più vanno tinteggiati gli archi.

In un mese e mezzo, forse due, tutto può essere concluso, salvo contrattempi. Per esempio, il comune aspetta di sapere se i proprietari vogliono fare dei lavori di tinteggiatura sulla parte di loro proprietà, e se così fosse, aspetterebbero la conclusione di quei cantieri per riprendere quello principale.

