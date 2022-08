Addio a Fulvio Leinardi, l'artista messinese d'adozione. Le collaborazioni con Rtp

Addio a Fulvio Leinardi. Artista grafico, specializzato in ritratti e figure sacre (specialmente scolpite sulle lapidi di pietra granitica), caricature, vignette ironiche. Era conosciuto come Flei, conosciuto per i suoi lavori caratteristici, su RTP aveva curato la pubblicità con le vignette di Eva e il serpente ("Eva vieni qui....non posso...sono nuda...". Nato a Taranto solo per circostanze come scriveva lui stesso, messinese di lunga data, "rimango comunque originario e legato al paese della mia famiglia: Calasetta (S. Antioco, provincia di Cagliari), e sono stato prima finanziere e poi definitivamente insegnante di educazione artistica". Ha collezionato collaborazioni per testate giornalistiche, mostre (specialmente di caricature), ritratti, disegni tecnici in ambito medico, sculture (specialmente di tipo sacro o religioso), vignette ironiche anche a tema, fumetti, grafica pubblicitaria (anche per filmati), scenografie in studi televisivi, collaborazioni per trasmissioni televisive e tante altre piccole o grandi cose che adesso mi sfuggono.

Ieri le condoglianze anche dell'amministrazione comunale di Calasetta: "L'amministrazione comunale porge sentite condoglianze alla famiglia dello scomparso Fulvio Leinardi, artista grafico Calasettano. Importante è stato il suo contributo alla divulgazione della nostra storia tabarchina, tra tutto ricordiamo la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Calasetta, del libro dal titolo " Tabarkin chi sémmu", la storia di Calasetta a fumetti scritta con grande ironia ma attentamente legata alla nostra storia... Grazie Fulvio".