Rometta, spiaggia deturpata dai rifiuti alla vigilia di Ferragosto. Raccolte 4 tonnellate di spazzatura

SI’” al divertimento, "NO" al deturpamento della spiaggia. Sin dall'alba di oggi, gli operatori della Siculcoop (ditta che si occupa della raccolta differenziata) hanno ritirato dalla spiaggia e dagli accessi a mare non meno di 4 tonnellate di rifiuti di ogni genere. A comunicarlo è stato il sindaco di Rometta Nicola Merlino, il quale non ha nascosto la sua amarezza per questi comportamenti poco rispettosi. La sera precedente è stata altresì sequestrata, come ogni anno, oltre mezza tonnellata di legname e rilevate da carabinieri e vigili decine di multe.

"Questa mattina - racconta il primo cittadino romettese - in molti mi hanno invitato a lasciare la nostra spiaggia nella situazione indecente e vergognosa in cui è stata lasciata. Un ringraziamento lo dedico agli operatori della ditta per gli interventi volti a ripristinare la pulizia del litorale, ai vigili urbani e ai carabinieri per la presenza e le attività di monitoraggio e di verifica". L'amministrazione comunale ammonisce severamente questi comportamenti, invitando, specie a Ferragosto, a un divertimento responsabile e rispettoso nei confronti di tutti e degli spazi pubblici.

