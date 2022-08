Vulcano, trovati con la marijuana, arrestati due ragazzi

Arrestati due giovani per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati in occasione della festività di Ferragosto, i carabinieri della Stazione di Vulcano hanno notato due giovani che alla vista dei militari mostravano un atteggiamento particolarmente sospetto e guardingo. I due , lavoratori stagionali sull’Isola, sono stati pertanto fermati e sottoposti a un controllo di polizia all’esito del quale sono stati trovati in possesso di una valigia contenente 155 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish suddivisa in panetti e dosi già confezionate, un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Il più giovane dei due arrestati, un minorenne, è stato traferito nel centro di prima accoglienza minori di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

