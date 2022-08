Venetico, attacco a Katia Spinella. E Consiglio senza guida

Dura presa di posizione da parte dei componenti di "Uniti per cambiare". Il gruppo capitanato da Nino La Guidara rompe il silenzio, manifestando il proprio dissenso nei confronti della consigliera Katia Spinella che, per ragioni politiche, ha lasciato nelle scorse settimane la compagine decretando il suo passaggio al gruppo "Ancora", espressione del sindaco Francesco Rizzo. La rottura è avvenuta in occasione della prima seduta di consiglio comunale e, in particolare, in fase di elezione del presidente dell'Assemblea. In quella circostanza, infatti, il gruppo di La Guidara (presente in Aula con la maggioranza di 7 consiglieri) durante la votazione aveva fatto ricadere la propria preferenza sul consigliere Nino Mento. Decisione che – secondo Spinella – non risultava democraticamente corretta, alla luce dei risultati elettorali che avevano visto lei sul podio come prima degli eletti tra tutti i candidati. In quella stessa sede, il gruppo "Ancora" (presente in Aula con 5 consiglieri), in maniera compatta, aveva appoggiato Katia Spinella, ritenendo che fosse giusto rispettare l'esito delle urne. Sulla scorta di questa frattura, oggi si registra una situazione di parità tra coloro che siedono tra gli scranni per entrambi i gruppi. L'attuale circostanza non permette, dunque, di raggiungere la maggioranza in fase di voto e rende quindi impossibile l'approvazione di atti consiliari urgenti ed essenziali e – secondo La Guidara – ha di conseguenza paralizzato la cittadina di Venetico, creando immobilismo amministrativo.

