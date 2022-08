Travolta sulle strisce da un'auto pirata a Forlì. Giovane messinese combatte tra la vita e la morte

Un gravissimo incidente avvenuto giorni fa a Forlì. Un'auto pirata la travolge sulle strisce e fugge via come se nulla fosse. Lotta tra la vita e la morte la giovane Cristina Cardullo, 26 anni messinese di origine ma che da tempo vive nella città romagnola. Lavora nel centro storico forlivese e vive insieme al compagno. L'anziano che era alla guida dell'auto che l'ha falciata è stato arrestato

L'uomo come riporta Forlì Today - si sarebbe giustificato spiegando di non aver visto la ragazza mentre attraversava sulle strisce pedonali, che in quel punto sono protette anche da isola spartitraffico in mezzo alla carreggiata.

Sono ore di ansia e dolore per la famiglia di Cristina: “Una vita fatta di progetti, di prospettive, interrotta così in un istante”, così la zia a Forlì Today. “Ha fatto qualche piccolo movimento, ma i medici ci hanno detto di non farci illusioni perché probabilmente resterà in stato vegetale”. “Niente riporterà a come era prima la vita di Cristina, ma chiediamo che si faccia tutto il possibile per appurare le responsabilità su quanto accaduto”.

