Messina, trasporta oltre 3 kg di marijuana nel portapacchi di un motociclo

Fiumi di droga continuano ad alimentare le piazze di spaccio dislocate sul territorio comunale. E togliere dal mercato quantitativi di stupefacente, con arresti e sequestri, significa assestare colpi ad un settore mai in crisi. Nell’ambito di specifici servizi antidroga, impegnati i poliziotti della Squadra mobile della Questura di Messina, guidati dal dirigente Gianfranco Minissale, che hanno assicurato alla giustizia due persone. Nella rete è rimasto impigliato un trentatreenne messinese trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Risponde al nome di Michele Fusco, fermato nella zona di via Palermo. I poliziotti, a seguito di perquisizione personale estesa poi anche alla moto su cui viaggiava, hanno rinvenuto e requisito 3,3 kg circa di marijuana, suddivisa in tre diversi pacchi.

In un’altra circostanza, al termine di una perquisizione personale a carico di un altro messinese 22 anni, a San Filippo, posta sotto sequestro altra sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, per un totale di circa 230 grammi. Entrambi sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Gazzi.

