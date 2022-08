Ecco i nuovi vigili urbani di Milazzo: «La vostra è una missione»

Il Comando di Polizia locale aumenta il proprio organico di 23 unità, anche se 18 sono a tempo determinato. Dopo l’assunzione ad aprile dei primi cinque agenti, si è proceduto alla chiamata in servizio di altri 5 vigili (Enza Sciotto, Stefano Cambria, Luca Falanga, Santo Puliafito e Massimo Palazzotto) che ieri hanno firmato il contratto che li lega a tempo pieno ed indeterminato a palazzo dell’Aquila.

A loro si aggiungono altri 18 vigili per due mesi, che costituiranno sicuramente un importante supporto in questo periodo estivo in cui le presenze in città sono aumentate.

Nel corso della cerimonia di insediamento tenutasi nell’aula consiliare sono stati presentati anche gli 11 ispettori ambientali che, in modo volontario, assicureranno la loro attività per contrastare coloro che offendono il decoro urbano, specie attraverso il mancato rispetto delle regole sullo smaltimento dei rifiuti o sulla corretta rimozione delle deiezioni dei propri animali. Controlli costanti finalizzati ad un cambiamento delle abitudini anche attraverso messaggi educativi – come è stato sottolineato nei vari interventi da parte del sindaco Pippo Midili, dell’assessore alla Polizia locale, Beatrice De Gaetano, del presidente del consiglio comunale, Alessandro Oliva e dal comandante del corpo di polizia, Giuseppa Puleo.

