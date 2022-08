Oltre 3,5 milioni di euro per i comuni della Ionica

Progetti che da tempo erano nei cassetti, aggiornati anche di recente, ma fermi in attesa dell’occasione giusta per vederli trasformare in realtà. E l’opportunità è arrivata adesso, grazie alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 che la Regione siciliana ha deciso di utilizzare per finanziare quasi 200 progetti di manutenzione, riqualificazione e realizzazione di opere pubbliche, per un impegno complessivo di 751 milioni di euro. Tra questi anche nove interventi che ricadono nella zona jonica e nella valle dell’Alcantara, per un totale di 3,5 milioni, inseriti nelle due delibere della giunta regionale. È stato dato mandato ai dipartimenti regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, della Programmazione e del Bilancio e Tesoro, ciascuno per quanto di competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata