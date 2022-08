Messina, c’è la deroga: sì alla movida fino alle 5

Ci sarà una deroga ferragostana alla “stretta” sugli orari della movida. Per le notti tra il 14 e il 15 e tra il 15 e il 16 agosto, infatti, la diffusione di musica nei locali della città potrà prolungarsi fino alle 5 del mattino. Ad annunciarlo è il consigliere comunale di Ora Sicilia, Dario Zante, che aveva presentato una precisa richiesta all’Amministrazione. Amministrazione che ha accolto la proposta («ma avevamo già pensato ad una deroga», precisa l’assessora Dafne Musolino) e che viene ringraziata da Zante: «Dopo aver partecipato al tavolo tecnico con imprenditori, gestori di locali del litorale cittadino e vari rappresentanti di categoria – dice il consigliere – , ho colto il forte bisogno di una modifica rispetto a quanto era stato precedentemente determinato dall’amministrazione. Ringrazio il sindaco Basile e l’assessora Musolino per la risposta celere e positiva: dialogo, collaborazione e buon senso servono sempre. La mia richiesta, peraltro, non si ferma alla sola revisione oraria, ma interessa anche l’incremento della mobilità sostenibile – bus elettrici e tram –, così da collegare in maniera del tutto sicura l’intero litorale messinese con il centro città.

Viene autorizzato, infine, «lo svolgimento della tradizionale Fiera di Ferragosto», nelle giornate del 14 e 15 agosto, sempre nella stessa area del viale Giostra.

