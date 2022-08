Lipari, l’area ex camping Unci diventa un parcheggio pubblico

L’amministrazione comunale di Lipari trova una soluzione momentanea per cercare di decongestionare, in questi giorni di agosto, il traffico su Canneto che, come ogni anno in questo periodo, diventa esasperante sia per gli automobilisti, sia per i residenti e i turisti. Con l’organico della polizia municipale ridotto all’osso, Gullo e i suoi provano a “dirottare” le diverse decine di auto che giornalmente sostano sul lungomare, da ambo i lati e restringendo notevolmente la carreggiata, sull’area ex camping Unci, ubicata proprio all’ingresso della Marina Garibaldi. Da ieri sino al 6 settembre vi sarà un’area di parcheggio pubblico, libero e non custodito, e questo grazie alla concessione in comodato d’uso gratuito del terreno da parte di Fausto Mandarano e Felice Mirabito, della società MT Project s.r.l, che si è aggiudicata il sito nel contesto di un’asta fallimentare e che, nelle more di una ripresa di una attività privata, nel 2023, ha pensato bene di rendere un servizio alla collettività. L’area di sosta resterà aperta dalle 8 alle 20. Un “pannicello caldo” per l’emergenza traffico in corso, ma appare chiaro che, per la prossima stagione estiva, non si può prescindere da un piano del traffico serio per Canneto che, occorre ricordarlo, è la frazione balneare dell’isola di Lipari, più facilmente raggiungibile e dove insistono una mezza dozzina di lidi.

