Servizio di mensa scolastica a Spadafora: la polemica è già... a tavola

In vista della ripresa delle attività scolastiche a settembre, la dirigente scolastica Emilia Arena del Comprensivo di Saponara (che ingloba i plessi di Saponara, Rometta e Spadafora) ha preso posizione sui locali da adibire alla mensa scolastica. «Qualche giorno fa – precisa la preside – la sindaca di Spadafora Tania Venuto ha diffuso, soddisfatta, la notizia che al plesso “Gabelli”, a breve, inizieranno i lavori di restyling volti a consegnare nuovi ambienti destinati alla mensa che gli alunni». Secondo la dirigente, però, la prima cittadina ha sostenuto in maniera errata che i locali già da settembre potranno essere utilizzati. «Devo puntualizzare – prosegue Emilia Arena – che, posto che i lavori siano completati a regola d’arte prima dell’inizio delle lezioni, l’intervento di ripristino giunge tardivo, poiché gli organici dei docenti sono già stati da tempo autorizzati e a settembre il servizio mensa non potrà esserci, quindi non è corretto dare informazioni fuorvianti all’utenza».

