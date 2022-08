“Rilanciare il brand Messina con un evento per ogni mese”

Grande soddisfazione e un sentimento di gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Il giorno dopo lo svolgimento della XIV edizione di “Messina in Festa sul Mare-Lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”, l’Amministrazione comunale tira le somme, convinta che questi, e altri eventi, possano davvero contribuire a rafforzare il ruolo turistico-culturale della città. All’evento, organizzato dall’associazione Aurora, hanno contribuito 40 partner tra istituzioni e associazioni e 50 sono stati i patrocini tra i quali quello del ministero dei Beni culturali che ha definito l’evento messinese uno dei più importanti in Italia nel suo genere. «Sono convinto che dalla rievocazione possa partire un rilancio importante della nostra città – ha detto il sindaco Basile –, con la stessa voglia che ho visto negli occhi di tutti, che serve a Messina per farla diventare città di cultura e città di accoglienza». E l’assessore Enzo Caruso ha aggiunto: «Ritornare dopo due anni e mezzo di pandemia a realizzare un momento del genere con tanti concittadini, ma anche con tante persone che sono venute da fuori, porta la nostra città al centro del Mediterraneo in una dimensione di grandi eventi. In questi cinque anni vogliamo realizzare un programma che ci consentirà di avere un evento al mese in modo da poter destagionalizzare il nostro agosto e far sì che la città si ripopoli di gente come un tempo era questo porto. La più grande soddisfazione è quella di aver fatto un lavoro di squadra di oltre 600 persone, la più grande soddisfazione è che questa Amministrazione è capace di aggregare e crede che le grandi manifestazioni portino turismo e quindi economia, elementi che servono al rilancio della città. Dobbiamo cominciare a pensare non più con rassegnazione ma alla capacità di Messina di essere attrattiva».

