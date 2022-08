Patti, maggiore attenzione al territorio e ulteriore rilancio al turismo

Il turismo a Patti passa da piccoli interventi di decoro urbano realizzati dal Comune anche in collaborazione con i privati.

Nei giorni scorsi, all'ingresso di Marina di Patti, sul ponte del torrente Montagnareale, sono stati posti dieci vasi artistici donati da una ditta produttrice di ceramiche. Ancora prima un’altra ditta pattese aveva sistemato i muretti di una parte del lungomare.

Adesso l'amministrazione ha inoltre posizionato dieci fioriere in polistirolo per abbellire l'isola pedonale del lungomare Filippo Zuccarello.

«Questi piccoli interventi di decoro urbano – ha spiegato la vicesindaca Eliana Raffa – rientrano in quel brand di accoglienza che è il filo conduttore delle iniziative realizzate nel corso dell'estate a cominciare dal “Tindari Festival” e dalla “Notte per la cultura” (della cui chiusura riferiamo nell’articolo accanto) che si è svolta nel centro storico. Riteniamo che, al di là delle grandi opere – ha aggiunto la vicesindaca – ciò che fa la differenza sono i dettagli e la cura delle piccole cose. Questi interventi di arredo urbano rappresentano l'impegno dell'amministrazione per migliorare sempre più l'accoglienza che deve essere riservata ai turisti».

