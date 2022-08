Messina, stabilizzazioni alla Social City: brindano 146 figure professionali

Il grande giorno è arrivato. Dopo una lunga attesa, il sogno di una maggiore certezza occupazionale diviene realtà per 146 unità di personale in forza alla Messina Social City. Oggi, alle 15, nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, un incontro aperto alla stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile, sancirà ufficialmente la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato per decine di lavoratori. L’elenco delle figure che ne beneficeranno include 10 operatori sociosanitari, 6 assistenti domiciliari, 40 operatori socioassistenziali, 2 psicologi, un pedagogista, 15 autisti, un infermiere, un addetto alla lavanderia, un ausiliario ai servizi tutelari, un assistente sociale, sei educatori, un amministrativo, 3 operatori socioeducativi, 2 cuochi, 5 ausiliari e 51 assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

All’appuntamento prenderanno parte l’assessora comunale Alessandra Calafiore, la presidente Valeria Asquini, unitamente alla governance dell’azienda speciale che eroga i servizi socio-assistenziali, socio-educativi e di supporto familiare. La fumata bianca sulle stabilizzazioni è giunta nell’ultima seduta di Consiglio di amministrazione dello scorso mese.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata