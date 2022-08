Messina, al Policlinico turni massacranti e carenze: perché è emergenza anestesisti

Gli anestesisti, in un ospedale, sono figure chiave. A loro sono affidate le emergenze, tutte le emergenze. Ma quando è il loro stesso settore ad essere in emergenza, che succede? Al Policlinico sono due le unità operative di anestesisti, quella di Rianimazione e quella del Servizio di anestesia. La prima per il 95% è di fatto dedicata Covid, oltre a quattro posti letto del Padiglione H, per le sale operatorie di chirurgia vascolare e chirurgia toracica. Tocca all’unità operativa del Servizio di anestesia, dunque, dover coprire tutto il resto: le sale operatorie e le guardie di emergenza. In totale si parla di decine di operatori, che però in un ospedale come il Policlinico finiscono per non bastare mai. Oltre a garantire l’attività operatoria di elezione, e quindi di routine, il servizio di anestesia garantisce anche le urgenze. Le guardie sono operative per tutto l’arco della giornata ed in particolare, nei giorni feriali, sono tre gli anestesisti in servizio: uno per tutte le sale operatorie, uno per le emergenze da pronto soccorso o territoriali (cioè nei reparti) e uno per le emergenze materno-infantili (pediatria e ostetricia). Il problema si manifesta soprattutto la notte e nei giorni festivi, quando da tre gli anestesisti diventano due: qui si “fondono” in un’unica figura l’anestesista dedicato alle emergenze e al materno-infantile. «Ma se abbiamo un arresto cardiaco e ci chiamano contemporaneamente per un parto cesareo – spiegano alcuni anestesisti, che preferiscono rimanere anonimi –, o il collega che gestisce le altre sale operatorie sopperisce (sebbene non gli competa), oppure si crea un vuoto».

© Riproduzione riservata