San Pier Niceto, restano critiche le condizioni dell’automobilista investito

Sono ore di forte apprensione per F. P., l’uomo di circa cinquant’anni di Valdina, che nel tardo pomeriggio di giovedì scorso è stato travolto da una Fiat Panda mentre si trovava a bordo strada insieme a un amico. L’incidente si è verificato nella zona industriale Irsap ex Asi, sul territorio di San Pier Niceto. Le sue condizioni restano stazionarie ma critiche. Ieri, trasferito dal Policlinico all’ospedale Papardo di Messina, dove si trova ricoverato in Rianimazione, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I parametri vitali sono rimasti stabili, compatibilmente col quadro clinico. Tuttavia, i medici non hanno sciolto la prognosi, visto che pare abbia riportato danni cerebrali irreversibili.

F.P., vigile del fuoco, è molto conosciuto in tutta la zona tirrenica anche perché si occupa della gestione di svariati eventi nei Comuni. Sgomento, quindi, da parte dei tanti amici che si sono uniti ai familiari appena saputo della notizia e, attraverso messaggi e telefonate, hanno cercato di alleviare l’angoscia. Al momento del sinistro, era in compagnia di un amico più giovane di lui, S. C., residente nella frazione di Giammoro, a Pace del Mela. Quest’ultimo ha riportato traumi, ma a breve sarà dimesso dall’ospedale Papardo e potrà tornare a riabbracciare i suoi parenti. La donna alla guida della Panda, una 40enne che, per motivi non ancora del tutto chiariti, ha investito i due, era stata trasportata al Pronto soccorso del “Fogliani” di Milazzo.

