Progetto "Tindari EcoParking" a Patti: sarà coperto il “Locanda 2”

“Tindari EcoParking” è l’idea progettuale che il Consorzio Cassiopea, presieduto da Giuseppe Pettina, presenterà alla città martedì 9 agosto, alle 11, nella sede di Via Papa Giovanni XXIII.

Si tratta di una iniziativa di rigenerazione urbana che punta alla salvaguardia dell’ambiente ed al risparmio energetico. «Si tratta di un’occasione – ha spiegato Pettina – per fare il punto sulla necessità di uno sviluppo di un percorso virtuoso di qualificazione non solo urbana, che mette al centro la grande scommessa del risparmio energetico, della tutela dell’ambiente, del risparmio economico per l’ente pubblico e per i cittadini. Un progetto pensato anche per migliorare l’immagine turistica di Tindari, per renderla più attrattiva e competitiva».

Il Consorzio Cassiopea presenterà alla città, alla presenza del sindaco Gianluca Bonsignore, il project financing per la realizzazione dell’opera, che prevede la copertura del parcheggio di Locanda 2 a Tindari.

