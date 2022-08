Savoca, turista trova un gatto con la catena al collo chiusa con il filo di ferro

Una scena che invita alla riflessione in questo agosto caratterizzato da temperature roventi. Una turista di Siena, attenta al benessere gli animali, tutelato, lo ricordiamo, con leggi ad hoc, si è imbattuta a Savoca, magnifico borgo della provincia di Messina, in una scena particolarmente triste. E il suo sguardo si è fermato di fronte a un gatto sofferente. Al povero felino, infatti, era stata messa una catena al collo, chiusa con un fil di ferro. Sul posto è intervenuto Maurizio Torre, con la sua ambulanza veterinaria "Soccorriamoli Odv Fisa Messina", che ha allertato, prima di partire, i vigili urbani della zona, prontamente disponibili, per prestare soccorso immediato al felino.

"Siamo stati allertati - ha detto Torre - e non abbiamo perso tempo, ma dispiace per la crudeltà di certe azioni. Il gattino lo abbiamo visto, ha mangiato qualcosa, ma non era certo nelle migliori condizioni, con quella catena al collo. C'era una scarpata e lui si è allontanato, in un posto in cui era praticamente impossibile anche lanciare una rete. Con la ragazza che ci ha contattati, facendoci la segnalazione, siamo rimasti che ci si saremmo sentiti in caso di novità. E se il gattino dovesse farsi vivo siamo pronti a ripartire e intervenire".

