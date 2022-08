Patti, troppe iscrizioni al liceo: necessarie nuove aule

È emergenza aule al liceo “Vittorio Emanuele III”, specie nelle sezioni Scientifico e Scienze umane, in continua espansione ormai da anni.

Tre le classi in più che sono state formate nell'arco degli ultimi tre anni, a cui se ne aggiungeranno altre due a settembre. Un notevole incremento di iscrizioni che ha spinto la Città metropolitana di Messina ad indire un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla cessione in comodato gratuito o in locazione di un immobile da destinare temporaneamente a scuola secondaria di secondo grado, proprio per ospitare alcune classi dello Scientifico.

Secondo le richieste dell’Ente di Palazzo dei Leoni, l’immobile dovrà essere dotato di almeno undici ambienti idonei per ospitare classi e laboratori, oltre due locali ad uso non didattico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata