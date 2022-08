Nell'area Asi di Barcellona una fabbrica di trasformazione agrumaria

La società “Misitano & Stracuzzi spa”, con sede a Messina e stabilimenti industriali a Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, definita la “storica fabbrica” delle omonime famiglie per la lavorazione e trasformazione degli agrumi in oli essenziali e in succhi e polpa di arance, ha presentato al Comune di Barcellona il progetto di un “Piano particolareggiato attuativo” per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, in un lotto dell’area Asi, in località Camicia. Non è altro che una iniziativa privata in attuazione del Prg, che «realizza in dettaglio le scelte del Piano generale nell’area interessata, rispettando destinazioni e standard vigenti». Infatti, la società “Misitano & Stracuzzi”, avendo la necessità di ampliare e rendere più efficiente l’attività industriale, ha acquisito un vasto lotto dell’area Asi del Comune di Barcellona. Area estesa per oltre 9 ettari, sulla quale verrà realizzato un agglomerato industriale costituito da tre edifici, con ampi spazi esterni per la mobilità degli automezzi, destinati all’attività produttiva della trasformazione agrumaria in derivati quali principalmente oli essenziali e succhi e polpa di agrumi. Un quarto edificio previsto sulla stessa aerea industriale sarà invece destinato a Centro direzionale.

