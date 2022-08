Lucertola delle Eolie, al via un progetto di... conservazione

Al via alle Isole Eolie “Save the Aeolian Lizard”, un progetto di conservazione della lucertola delle Eolie, oggi presente solo su tre piccoli isolotti dell’arcipelago (Strombolicchio, Canna di Filicudi, scoglio Faraglione a Salina) e annoverata tra le specie a rischio di estinzione della fauna europea, al punto da essere inserita nella "Lista rossa" dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn). Il progetto, ideato e coordinato da Nesos, avrà una durata triennale: a renderlo possibile il sostegno delle fondazioni MAVA, Prince Albert II de Monaco e Blue Marine e alla fondamentale collaborazione delle ONG internazionali SMILO e Initiative PIM. Prevista una fase di riproduzione in cattività e la sua reintroduzione in alcuni isolotti.

