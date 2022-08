Concorso al Comune di Letojanni, no al 70% delle domande

Soltanto cinque geometri sono stati ammessi al concorso indetto dal Comune di Letojanni. L’amministrazione aveva emanato un avviso di selezione pubblica per reclutare due unità a tempo parziale e determinato, da impiegare come istruttori tecnici per i servizi di raccolta e gestione informativa della popolazione e delle altre funzioni di Protezione civile. Erano state presentate complessivamente da aspiranti candidati sedici domande. Nei giorni scorsi la commissione si è riunita per esaminarle, e ne ha bocciate addirittura undici, vale a dire quasi il 70% delle istanze ricevute dall’ente locale.

