Letojanni, sequestrati ombrelloni e sedie lasciati sulla spiaggia in pianta stabile

Nuovo sequestro di ombrelloni e sedie lasciati in pianta stabile sulle spiagge libere di Letojanni. Dopo la prima operazione compiuta lo scorso 25 luglio, finalizzata a restituire la fruizione di un bene comune qual è il demanio marittimo, le segnalazioni in merito all’utilizzo improprio del bene comune sono arrivate dai bagnanti stanchi di doversi “accontentare” di un posto distante dalla battigia pur arrivando in spiaggia all’alba. E se nella prima fase era stata attenzionata la frazione di Sillemi, adesso è stato liberato l’intero litorale demaniale marittimo del Comune di Letojanni. L’operazione è stata portata a termine dalla Guardia Costiera di Giardini-Naxos congiuntamente al personale del Comando della Polizia Municipale di Letojanni e all’Associazione Volontariato Rangers International di Letojanni. Sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori di tale condotta.

© Riproduzione riservata