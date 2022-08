"E' scomparso". Ma era alle Eolie. Rintracciato a Panarea il 29enne di Mazzarrà Sant'Andrea

È stato rintracciato alle isole Eolie, per la precisione a Panarea, Marco Puglisi, il 29enne di Mazzarrà Sant’Andrea del quale non si avevano notizie dallo scorso 27 luglio, quando era uscito di casa facendo perdere le sue tracce. Motivo per il quale i familiari avevano fatto scattare le ricerche, anche attraverso l’Arma dei carabinieri.

Il giovane è stato intercettato, ieri mattina, in buone condizioni, dai militari in servizio sull’isola eoliana, ma a fare concentrare le ricerche sul territorio isolano ha contribuito, qualche ora prima, la giovane Manuela Lo Schiavo di Ginostra, che attraverso uno dei numeri che la famiglia aveva postato in un appello sui social e il Comune di Mazzarrà nel sito istituzionale, ha informato la signora Fortunata Torre, mamma di Marco (inviando anche una foto), che un giovane, fortemente somigliante al figlio, giunto nel borgo strombolano il giorno prima e che aveva dormito all’aperto in un terrazzino, stava per imbarcarsi su un aliscafo di linea in partenza dal borgo, diretto, presumibilmente, verso un’altra isola delle Eolie.

Il giovane, dopo essere stato intercettato, è stato messo in contatto, dagli uomini dell’Arma di Panarea, con la famiglia e, da quanto apprendiamo, avrebbe lasciato l’isola per fare ritorno a casa. La mamma di Marco, in un post pubblicato su fb, ha ringraziato quanti si sono attivati per ritrovarlo e chi è stato vicino alla famiglia in questi giorni di grande apprensione.

