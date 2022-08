Barcellona, sì al nuovo ipermercato nel centro dell’ex Famila

Si è concluso positivamente – dopo la conferenza di servizio indetta dal Suap (Sportello unico delle attività produttive) per il quale si avvia dopo un recente cambio ai vertici un nuovo e proficuo corso – il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di commercio al dettaglio in una grande struttura di vendita, alimentare e non alimentare, in contrada Saia d’Agri, nella struttura che fino al 2019 ha ospitato il supermercato ex “Famila Superstore” del Gruppo Abate. Supermercato che chiuse i battenti per la lunga procedura fallimentare che ha interessato l'intero gruppo commerciale etneo. Adesso lo stesso Centro commerciale, la cui proprietà è passata di mano, avrà una nuova destinazione sotto le insegne “Conad”, e ciò grazie alla società “Rete Service srl”, con sede a Modica, che nei mesi scorsi aveva presentato una istanza al Comune di Barcellona volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la gestione di un esercizio commerciale.

Il via libera della Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, «sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e dei servizi pubblici interessati». Ieri sul sito istituzionale di Palazzo Longano è stata pubblicata l’attesa determina firmata dal dirigente Nunzio Santoro e dalla responsabile del procedimento, la funzionaria del Suap Salvina Genovesi.

