A Messina Servizi 100 nuove assunzioni

Arriva al momento del congedo del suo presidente il lieto annuncio che molti si attenevano in casa Messina Servizi Bene Comune: cento nuove assunzioni e una pianta organica che si amplia, per portare avanti e a termine i progetti che l’Amministrazione ha in agenda. A darla è stato lo stesso Pippo Lombardo, che fa un passo indietro in concomitanza con la sua intenzione di candidarsi alle imminenti elezioni regionali. Alla presenza del sindaco Federico Basile, si è svolta ieri, a Palazzo Zanca, la conferenza stampa sull’aggiornamento della dotazione organica del fabbisogno personale e dell’implementazione dei servizi della partecipata che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e le altre attività essenziali per l’ambiente, l’igiene e il decoro della città, quali la rimozione delle discariche abusive, la pulizia dei mercati, la scerbatura e la gestione dei centri di raccolta. Vi hanno partecipato anche l’assessora alle Politiche Ambientali Dafne Musolino e la governance della Società in house Messina Servizi Bene Comune.

Lombardo ha comunicato quindi le sue dimissioni da presidente della società e si è soffermato sull’ultimo atto del Consiglio di amministrazione: «È stata approvata la nuova procedura di dotazione organica in relazione ad un nuovo lancio assunzionale – ha specificato –. Assunzioni, in particolar modo, nei settori del verde e dell’igiene ambientale, con procedure che saranno già avviate la prossima settimana, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso per rispettare le prescrizioni della legge n° 20/2016, che prevede la priorità a coloro che sono iscritti nelle graduatorie di mobilità aziendale. Queste 100 assunzioni si aggiungono alle 150 a tempo indeterminato del mese di maggio.

