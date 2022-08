Ripascimento della spiaggia di S. Agata Militello, appalto da 3,5 mln di euro

Si è rimesso finalmente in moto l’iter burocratico propedeutico alla realizzazione dell’atteso intervento di ripascimento della spiaggia di S. Agata Militello nella zona del centro abitato.

L’aera tecnica del Comune, su input dell’amministrazione presieduta dal sindaco Bruno Mancuso, ha infatti predisposto la determina per l’attivazione da parte della Centrale unica di committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000” delle procedure di gara per l’importo totale di poco superiore ai 4 milioni di euro. La formula individuata è quella dell’appalto integrato che prevede dunque l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

Nel dettaglio la gara riguarderà l’affidamento dei servizi tecnici per 263.986,47 euro; i rilievi tecnici specialistici, indagini e relazioni geologiche, prove di laboratorio e monitoraggi per l’importo di 345.000 euro e l’esecuzione dei lavori previsti per 3.397.307,81 euro.

