Paradiso, la carcassa del piccolo delfino spiaggiato non è ancora stata rimossa

Non ancora rimosso il piccolo delfino trovato privo di vita domenica mattina, sulla spiaggia di Paradiso. La carcassa, sempre più in decomposizione, non è stata ancora portata via. Tant'è che numerosi bagnanti segnalano cattivi odori, accentuati dalle alte temperature di questo periodo. Finora, ci si è limitati soltanto a recintare l'area in cui si trova il cetaceo, a pochi passi dal mare, con del nastro di colore bianco e rosso. Peraltro, c'è il rischio che siano proprio le onde a risucchiarlo.Si è in presenza anche di un'emergenza igienico-sanitaria.

© Riproduzione riservata