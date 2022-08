Taormina, Arco di Porta Messina: soluzioni per evitare che accada l’irreparabile

Si fa sempre più preoccupante la situazione dell'Arco di Porta Messina e spunta l'ipotesi di un'accelerazione dell'Operazione Ultimo Miglio che prevede delle aree dedicate al carico e scarico delle merci ma, soprattutto, il divieto di transito dei mezzi in Corso Umberto.

L'antica porta di ingresso al Corso Umberto di Taormina, e dunque al centro storico della città, viene ormai quotidianamente messa a rischio dalle manovre dei mezzi pesanti. I camion, per uscire dal Corso, transitano infatti proprio dal lato monte dell'Arco per immettersi nella Via Costantino Patricio, e già in diverse occasioni hanno urtato contro la storica struttura facendone cadere prima un pezzo e poi determinando la caduta di qualche altra pietra oltre a calcinacci vari.

I "campanelli d'allarme" continuano e nella settimana appena trascorsa almeno in tre occasioni i camion hanno urtato l'Arco e addirittura qualche giorno fa si è sfiorato il peggio con un mezzo, intento ad uscire dal Corso dopo le operazioni di carico e scarico merci, che proprio pochi metri prima di arrivare a Porta Messina ha avuto un guasto ai freni ed il cui conducente è riuscito ad avere la prontezza di fare spostare i turisti per non investirli e poi si è bloccato sul fianco sinistro (lato monte) dell'Arco.

