Pattugliatore salva 102 migranti e li sbarca a Reggio Calabria

Nell'ambito di attività di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina via mare, il Pattugliatore Veloce 9 "Finanziere Cinus" della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina, ha intercettato una imbarcazione a vela di 15 metri circa con migranti a bordo al largo delle coste calabresi. L'intervento dei militari dell'unità navale della Guardia di Finanza, ha quindi permesso di trarre in salvo 102 migranti di nazionalità afgana e siriana, molti dei quali minori. Attualmente sono in corso attività di polizia giudiziaria volte all'individuazione di eventuali scafisti. I migranti soccorsi, in precarie condizioni sanitarie, sono stati trasportati verso al porto di Reggio Calabria dove sono stati accolti dal presidio organizzato dalla Prefettura e dalle associazioni di soccorso. L'attività rientra in un più ampio progetto di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, posta in essere anche focalizzando i controlli sulle unità da diporto, non di rado impiegate nei suddetti traffici illeciti.

© Riproduzione riservata