Messina Social City, stabilizzazioni al via

Due buone notizie in un colpo solo. Si materializzano nel corso di una seduta di Consiglio d’amministrazione di fine luglio importanti step che abbracciano la forza lavoro della Messina Social City, l’azienda speciale che provvede alla gestione e all’erogazione dei servizi sociali sul territorio comunale. La prima riguarda la stabilizzazione di parte del personale, la seconda la garanzia delle cosiddette progressioni verticali, ossia percorsi di sviluppo professionale contrassegnati dal passaggio da una categoria a quella superiore. Tappe messe nero su bianco nel verbale del Cda riunitosi giovedì scorso, nella sede di via Campo delle Vettovaglie. Innanzitutto, all’ordine del giorno, c’era il tema della “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da utilizzare in scorrimento-Trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato”. A tal proposito, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini ha ricordato che la relativa graduatoria cui attingere per esigenze temporanee è stata approvata il 9 agosto del 2019 e scadrà il prossimo 8 agosto, «applicandosi ad essa il termine di durata stabilito dalla legge in 36 mesi». Da questa si è reclutato il personale per ogni categoria professionale, e nel periodo dell’emergenza Covid si sono rese necessarie integrazioni orarie.

