Messina, aggredito e ferito autista Atm. Frantumato un vetro laterale

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e tutto il management esprimono vicinanza all’operatore d’esercizio che stamattina è stato vittima di una brutale aggressione nella zona sud della città. Tra i villaggi di Galati S. Anna e Galati S. Lucia, in un tratto particolarmente stretto della strada, l’autista di Atm è stato aggredito da un automobilista che lamentava una mancata precedenza, e non soddisfatto di aver ferito il dipendente si è poi accanito contro l’autobus frantumando un vetro laterale.

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a atti di violenza nei confronti dei nostri operatori – dichiara Giuseppe Campagna, Presidente di Atm – Esprimiamo la più profonda vicinanza al nostro autista, che è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, e attendiamo l’esito delle indagini della magistratura per chiarire la dinamica del gesto esecrabile e valutare ogni eventuale tutela giuridica”.

