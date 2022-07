Tusa, Halaesa Arconidea: stanziati 1,5 milioni per gli scavi al teatro ellenistico

È stato comunicato ufficialmente dall’assessore ai Beni culturali Alberto Samonà il finanziamento da un milione e mezzo di euro della Regione Siciliana per riportare alla luce il teatro ellenistico di Halaesa Arconidea.

La notizia era attesa dopo quanto anticipato lo scorso 21 luglio dal sindaco Luigi Miceli in occasione del convegno di presentazione dei risultati della Missione Archeologica 2022, svoltosi nella chiesa di Santa Maria delle Palate.

Un milione e mezzo di euro che saranno a valere sul Psc (sigla che è acronimo di Piano Sviluppo e Coesione 2021/2027). Lo ha disposto, come anticipato, il governo regionale su proposta proprio dell’assessore Samonà. Il progetto esecutivo è stato redatto nei mesi scorsi dal Parco Archeologico di Tindari, di cui il sito fa parte.

«Il finanziamento per la continuazione degli scavi volti a portare alla luce il teatro ellenistico di Halaesa Arconidea – sottolinea Alberto Samonà – era un impegno preciso che avevo assunto con la comunità locale, ma anche con gli archeologi che da anni stanno lavorando in questo sito, ritenuto uno fra i più importanti della Sicilia settentrionale».

