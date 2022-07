Messina, l’Atm prepara altre 20 assunzioni

Atm torna ad assumere, e lo fa “chiamando” nuovi autisti. Il consiglio di amministrazione dell’azienda di Messina ha deliberato assunzione di 20 operatori di esercizio da effettuare nelle prossime settimane. Una necessità, sostanzialmente per Atm che deve far i conti con due punti chiave. Il primo è quello legato al turno over. Stanno andando in pensione tanti dipendenti e devono essere rimpiazzati per non dover ridurre la quantità e la qualità del servizio. Il secondo è legato, invece, ai parametri. Infatti Atm ha un contratto di servizio che prevede per il 2022 la percorrenza di sei milioni di km con i bus, il massimo mai prodotto. E, dopo la fase peggiore della pandemia, l’azienda può raggiungere l’obiettivo ma solo con mezzi e uomini in più.

I venti nuovi autisti arriveranno per lo più dalle liste già a disposizione dell’azienda che l’anno scorso aveva attivato procedure assunzionali. «Si partirà da quella degli autisti under 30 che avranno contratti di apprendistato – spiega Giuseppe Campagna –. Scorreremo le graduatorie dalle quali rimasero esclusi una quindicina di idonei. Faranno le visite e potranno iniziare a lavorare. Gli altri autisti li prenderemo dalla long list degli over 30. Infatti, dopo le prime 60 assunzioni, adesso, faremo fare le prove di idoneità a tutti quelli che sono arrivati sino alla 100esima posizione e assumeremo quelli che mancano per arrivare a quota venti complessivi».

