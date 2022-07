Messina, dopo il Riequilibrio 562 assunzioni a Palazzo Zanca

A 12 ore dall’approvazione del Piano di Riequilibrio da parte del consiglio comunale, scattano le grandi manovre per una delle principali novità del programma del sindaco Basile. La promessa di una serie di assunzioni da poter effettuare nello stretto giro di qualche mese, è stato uno dei cavalli di battaglia del candidato di Sicilia Vera. Un obiettivo che ha potuto porsi perché più dei suoi avversari conosceva i margini di questa operazione e ora ha avviato il percorso per mandarla in porto.

Il prologo è stata l’approvazione del Piano di Riequilibrio che, al netto della risposta di Ministero e Corte dei Conti, già dal 2023 consentirà al Comune di disporre di circa 15 milioni di euro in più l’anno, di soli minori accantonamenti. Il lungo percorso che dovrebbe concludersi con le assunzioni, è partito ieri con la approvazione in Giunta della delibera che definisce la dotazione organica, cioè quanto personale servirebbe al Comune per svolgere la sua attività. Oggi questa cifra è di 1008 dipendenti, di cui 340 sono della Polizia municipale.

La nuova dotazione è di 1570 persone, cioè si prevedono 562 nuove posizioni.

