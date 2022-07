Taormina, paura a Mazzeo: sospetta fuga di gas in una casa vicina alla spiaggia

Momenti di apprensione a Mazzeo, dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina - e nello specifico degli uomini della caserma di Letojanni - per una sospetta fuga di gas. Sul posto è prontamente giunta una squadra che ha messo in sicurezza l'area.

L'intervento ha riguardato una palazzina sita in prossimità del lungomare e della spiaggia, nella frazione dove in questo momento si riscontra la presenza quotidiana di tanti turisti. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per persone o cose.

