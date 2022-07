Incidente a S. Teresa di Riva, amputata una gamba alla ragazza rimasta gravemente ferita

Rimangono gravissime le condizioni della ragazza rimasta ferita ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla Statale 114 a Santa Teresa di Riva. Nelle scorse ore la 21enne, residente a Nizza di Sicilia, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al Policlinico di Messina e i medici le hanno dovuto amputare la gamba sinistra al di sotto del ginocchio, a causa dei profondi traumi riportati nello scontro. La donna rimane ricoverata in prognosi riservata. Ieri pomeriggio la ferita viaggiava sulla Vespa condotta dal padre, che aveva appena imboccato il ponte che da Santa Teresa di Riva conduce verso Furci Siculo, quando si è verificato l’impatto con una jeep Mitsubishi L200 che proveniva dalla direzione opposta. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri.

© Riproduzione riservata