Messina, centro per il trapianto autologo e per patologie ematologiche pediatriche. Via libera dell'Ateneo

Un centro di trapianto autologo e un centro per la cura delle patologie neoplastiche ematologiche pediatriche al Policlinico. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, presieduto dal rettore Salvatore Cuzzocrea, ha di fatto dato il via libera all'iter che potrebbe portare a questo importante traguardo. Alla realizzazione del centro l'Ateneo dovrebbe, infatti, partecipare mediante l’acquisto di alcune attrezzature, tra cui un crio-congelatore per la conservazione delle cellule staminali, un separatore cellulare e la costruzione di una camera sterile, per un importo massimo stimato pari a 80.000 euro. Lo scorso 11 luglio il CdA ha autorizzato il dirigente "alle attività propedeutiche all’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione della Camera sterile, previa intesa del docente di area medica di riferimento; a vincolare la somma pari ad 80.000 euro “Fondi Vincolati per Ricerca Co.Fi” e a prevedere nella prossima variazione del budget degli investimenti 2022 sul progetto “CONTRIBUTO CENTRO CELLULE STAMIN” 80.000 euro sul CA. 01.11.02.07 “Attrezzature tecnico scientifiche”.

Il progetto e la proposta sono dell'ABAL, "Associazione Pro Bambini e Adulti Leucemici – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", organismo di volontaria assistenza e solidarietà a favore dei bambini e degli adulti affetti da leucemia o da neoplasie ematologiche. L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo l'assistenza nei confronti delle famiglie dei bambini e degli adulti colpiti da neoplasie ematologiche e si propone di migliorare l'assistenza e la terapia ai cittadini affetti da neoplasie ematologiche; incrementare e favorire la ricerca scientifica relativa a queste malattie; sensibilizzare il pubblico e gli organismi competenti su problematiche ed esigenze inerenti a queste malattie; promuovere l'aggiornamento e una più stretta vigilante collaborazione tra i tecnici del settore; sopperire alle eventuali carenze delle strutture pubbliche reperendo farmaci e materiali indispensabili all'assistenza e terapia dei malati; favorire l'inserimento nel contesto sociale (scuola, attività sportive e ricreative) dei piccoli malati ed il reinserimento sociale degli adulti; assicurare un’adeguata assistenza psicologica ai pazienti ed alle loro famiglie; aiutare economicamente le famiglie disagiate dei malati mediante erogazione di sussidi, mediante anticipazione di somme per prestazioni soggette a successivo rimborso da parte del Servizio Sanitario pubblico o mediante aiuto nell'istruzione e disbrigo delle pratiche presso gli Enti competenti.

La proposta nasce da un'esigenza concreta, visto che in atto la provincia di Messina è priva sia di un centro per l’esecuzione del trapianto autologo che di un reparto di Ematologia pediatrica; una circostanza che penalizza fortemente i soggetti più fragili, pazienti neoplastici e popolazione pediatrica, costringendo i pazienti e i loro familiari a disagiati a trasferimenti, distacchi familiari, spese, difficoltà logistiche. Il reparto di Ematologia dell’azienda Universitaria in atto possiede una camera bianca, donata dall’ABAL nel maggio del 2012, per una gestione ottimale della fase aplastica, mentre l’Azienda ha a disposizione le attrezzature necessarie per la separazione e la raccolta delle cellule staminali. La partecipazione dell’Ateneo al progetto costituisce non solo un’opportunità per la sanità cittadina di fruire di un centro specializzato per il trapianto autologico e la cura delle patologie ematologiche pediatriche, ma anche un’occasione di crescita scientifica e didattica per il personale docente, medico e sanitario impegnato nell’ambito trapiantologico. Le attrezzature acquistate nell’ambito del progetto rimarranno di proprietà dell’Ateneo e verranno concesse in comodato d’uso all’A.O.U. G. Martino, per le finalità infra meglio descritte.

