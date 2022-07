Marciapiedi nuovi e per tutti. A Messina cresce la sicurezza agli incroci

Un piano d’intervento per rendere praticabili marciapiedi della città... a tutti. Oltre sei milioni di euro per poterli difendere dall’aggressione della auto parcheggiate senza ritegno.

Il progetto redatto dal Comune è oramai pronto. È già a livello esecutivo e, visto il valore delle opere (6.250.000 euro), è necessaria la validazione del dettagliato documento che poi dovrà andare a gara d’appalto. Una società specializzata se ne sta occupando da qualche tempo e gli uffici aspettano da un giorno all’altro (contano e sperano prima dello stop ferragostano) l’esito della validazione.

E, giustamente, mordono il freno perché non c’è molto tempo per poter realizzare le opere.

Infatti si tratta di fondi del Pon Metro che hanno tempi stringati per la rendicontazione. In questo caso le opere dovranno essere completate e consegnate al Comune entro la fine del 2023. Sedici mesi in cui dovrà essere realizzata la gara d’appalto, con annessi e connessi, e poi tutti i lavori per i quali la stima è di circa sette mesi.

