Messina, via al cartellone agostano. Musica nelle periferie

Il comune di Messina, anche se in extremis per causa di forza maggiore, prova ad allestire un cartellone per il momento clou dell’estate, le settimane a cavallo del Ferragosto.

Dopo il successo dei sette concerti in piazza che si sono svolti al Duomo e che erano lo “strascico” della programmazione economica dello scorso Natale ( i cantanti opzionati per quel periodo non si esibirono per via degli effetti della pandemia e vennero “riposizionati” in questo mese), la curiosità di molti era se fosse possibile una seconda tranche di spettacoli nell’approssimarsi delle festività del 15 agosto.

Non ci sarà un cartellone di musica leggera di quella portata perché altri cantanti sono stati “bloccati” per il prossimo autunno e per il natale che verrà e soprattutto i fondi a disposizione di questo programma che deve sostenere la piccola e media impresa locale ( ricettività, ristorazione etc.) devono avere una pianificazione di maggior respiro che l’amministrazione appena insediata non ha avuto il tempo di perfezionare.

E così il comune ha avviato una campagna di reclutamento di profilo locale, evidentemente più basso, attraverso la quale comunque creare i presupposti per riempire le serate dei messinesi e dei turisti.

Fino venerdì prossimo, infatti, è possibile presentare la disponibilità a partecipare ad un cartellone agostano di eventi culturali. Sono chiamati a rispondere alla manifestazione d’interessi associazioni culturali e musicali, enti, pro loco, società di eventi che «vogliono proporre iniziative culturali e artistiche anche ad impatto turistico che possano valorizzare la città e il territorio e nel contempo allietare turisti e cittadini durante la stagione estiva».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata